Коронавирус Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков

2020-04-27 15:46 243

Сегодня Кабмин изучает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Данный вопрос обсудили на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает пресс-служба ОП, речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал Зеленский.

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Вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и санкций за несоблюдение правил рассмотрят на заседании Кабмина в среду.

Напомним, ранее руководство нескольких регионов обратилось к центральным властям с призывом смягчить карантин для малого бизнеса и открыть рынки.

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