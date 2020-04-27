Коронавирус Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса

2020-04-27 16:30 369

Во время клинических испытаний инактивированной вакцины в китайском городе Ухане инъекцию препарата получили уже более пятисот добровольцев.

Об этом сообщает издание Global Times.

Испытания вакцины, разработанной Уханьским институтом биологической продукции, начались еще 12 апреля. По состоянию на 23 апреля 96 человек в трех возрастных группах получили вакцину на первом этапе. Инъекцию препарата на второй стадии сделали уже 508 добровольцам.

Основой вакцины, испытания которой сейчас проводятся, является искусственно выращенный мертвый аденовирус. Его введение позволяет получить иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 без заражения им.

До сих пор этот препарат показал хорошую безопасность. Однако те, кто получил инъекцию вакцины, все еще находятся под наблюдением.

Вакцина также пройдет третий этап клинических испытаний, после чего может потребоваться около года, чтобы прийти к выводу о безопасности и эффективности вакцины.

Для клинических испытаний в Китае одобрено три вакцины-кандидата против COVID-19, сейчас исследуется действие первой из них.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19