Коронавирус Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса

2020-04-27 16:30 369
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Во время клинических испытаний инактивированной вакцины в китайском городе Ухане инъекцию препарата получили уже более пятисот добровольцев.

Об этом сообщает издание Global Times.

Испытания вакцины, разработанной Уханьским институтом биологической продукции, начались еще 12 апреля. По состоянию на 23 апреля 96 человек в трех возрастных группах получили вакцину на первом этапе. Инъекцию препарата на второй стадии сделали уже 508 добровольцам.

Основой вакцины, испытания которой сейчас проводятся, является искусственно выращенный мертвый аденовирус. Его введение позволяет получить иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 без заражения им.

До сих пор этот препарат показал хорошую безопасность. Однако те, кто получил инъекцию вакцины, все еще находятся под наблюдением.

Вакцина также пройдет третий этап клинических испытаний, после чего может потребоваться около года, чтобы прийти к выводу о безопасности и эффективности вакцины.

Для клинических испытаний в Китае одобрено три вакцины-кандидата против COVID-19, сейчас исследуется действие первой из них.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса

2020-04-27 18:30 162

Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков

2020-04-27 15:46 243

В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19

2020-04-27 15:13 378

Лечение от COVID-19 в Украине: названа точная стоимость терапии в сутки

2020-04-27 08:39 1257

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит

2020-04-27 20:00 102

Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева

2020-04-27 19:30 114

НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля

2020-04-27 19:00 108

Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса

2020-04-27 18:30 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит 2020-04-27 20:00 102
Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева 2020-04-27 19:30 114
НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля 2020-04-27 19:00 108
Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса 2020-04-27 18:30 162

Лента

20:00 Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит
19:30 Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева
19:00 НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля
18:30 Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса
18:00 Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз
17:30 Кличко рассказал о выходе Киева из карантина
17:00 Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине откроют рынки
16:30 Сотни людей уже привиты: в Китае начались массовые испытания вакцины от коронавируса
15:46 Когда в Украине разрешат работу продовольственных рынков
15:13 В Китае осталось менее тысячи зараженных коронавирусом Covid-19