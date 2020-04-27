Коронавирус Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса

2020-04-27 18:30 162
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Покрытие можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми - например, на ручки дверей и кнопки лифтов.

В Китае разработали "антивирусное покрытие", которое, по словам создателей, сможет в течение 90 дней защищать поверхности от микробов и вирусов, включая COVID-19. Изобретение презентовали ученые Гонконгского университета науки и технологии, сообщает в понедельник, 27 апреля, Reuters.

Отмечается, что при распылении такое покрытие должно образовывать тончайшую пленку, защитные свойства которой активизируются при контакте с кожей человека. Пленка содержит дезинфицирующие нанокапсулы и термочувствительные полимеры, которые позволяют нанокапсулам реагировать на тепло человеческого тела, уничтожая вирусы и бактерии.

Покрытие с рабочим названием МАР-1 можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми - например, на ручки дверей и кнопки лифтов. По словам профессора университета Джозефа Квана, этот эффект сохраняется и после высыхания, а само покрытие безопасно для кожи и окружающей среды.

Ранее китайские ученые сообщили, что обнаружили следы коронавируса в воздухе больниц.

Напомним, по последним данным коронавирусом в мире заразились более трех миллионов человек.

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