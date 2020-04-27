Коронавирус НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля

2020-04-27 19:00 114

Новые правила финмониторинга коснутся пополнения карты через терминал на сумму от 5000 грн

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, вводит необходимость идентификации тех, кто пополняет банковскую карту через терминал на сумму свыше 5000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например, пополнении счета через терминал. То есть, если вы будете пополнять счет через терминал на сумму 5000 грн и более, нужна ваша идентификация.

Норма не касается переводов денег с карты на карту.

“Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и у банка есть информация о держателях карт”, - сказано в сообщении.

Новые правила не касаются также оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнение кредитных карточек до 30 000 грн. В этих случаях идентификация плательщика не будет нужна.

До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.