Коронавирус Шмыгаль допустил ускорение выхода из карантина

2020-04-27 20:30 246
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Из карантина страну планируют выводить в пять этапов, но при снижении заболеваемости несколько этапов могут объединить.

В зависимости от динамики распространения коронавируса в Украине, второй, третий или четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - написал он в Facebook.

В то же время, премьер подчеркнул, что если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

"Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие некоторых заведений с ограничениями, которые будут на каждом этапе смягчать. В частности, это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов.

Напомним, карантин был введен 12 марта и уже дважды продлевался на три недели. До 11 мая власти не намерены пересматривать ограничения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как не заразиться и чем опасен Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Шмыгаль заявил, что вскоре в Украине откроют рынки

2020-04-27 17:00 324

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить

2020-04-25 15:00 1566

Премьер Шмыгаль готовит пять шагов по выходу из карантина - Зеленский

2020-04-23 22:00 756

Шмыгаль предложил семьям прожить месяц на 16 тысяч грн на карантине

2020-04-22 18:30 5016

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Польше придумали, как вернуть заробитчан из Украины

2020-04-27 22:00 237

ФИФА предложила революционные изменения в правилах футбола из-за коронавируса

2020-04-27 21:30 162

Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за рубежа

2020-04-27 21:00 234

Шмыгаль допустил ускорение выхода из карантина

2020-04-27 20:30 246
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Польше придумали, как вернуть заробитчан из Украины 2020-04-27 22:00 237
ФИФА предложила революционные изменения в правилах футбола из-за коронавируса 2020-04-27 21:30 162
Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за рубежа 2020-04-27 21:00 234
Шмыгаль допустил ускорение выхода из карантина 2020-04-27 20:30 246

Лента

22:00 В Польше придумали, как вернуть заробитчан из Украины
21:30 ФИФА предложила революционные изменения в правилах футбола из-за коронавируса
21:00 Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация украинцев из-за рубежа
20:30 Шмыгаль допустил ускорение выхода из карантина
20:00 Массовое заражение Covid-19 медиков объяснили в Минздраве - что происходит
19:30 Украинских заробитчан могут не принять в Европе из-за заявлений Киева
19:00 НБУ пояснил новые правила пополнения карт. Что изменится с 28 апреля
18:30 Ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса
18:00 Украинцев ждут валютные "качели" в мае: озвучен тревожный прогноз
17:30 Кличко рассказал о выходе Киева из карантина