Коронавирус В Польше придумали, как вернуть заробитчан из Украины

2020-04-27 22:00 237

Из-за карантина в Польше не хватает рабочей силы, бизнесмены планируют организовать чартерные рейсы, которые привезут в страну заробитчан из Украины.

Об этом сообщил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире польского канала TVP, передает «Хвиля».

«Нехватка персонала на полях и в садах. Чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусом, нанесет серьезный вред фермерам… Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав», - заявил он.

Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ заявляют, что организации чартерных рейсов для работников сельскохозяйственной отрасли ничто не препятствует.

Сейчас в Польше, без преувеличения, начинается борьба за то, чтобы создать благоприятные условия для избежания дальнейшего оттока украинских трудовых мигрантов из Польши.

Идя навстречу местному бизнесу, польское правительство предусмотрело в двух объемных программах помощи - так называемых «антикризисных щитах 1.0 и 2.0» - предоставление работникам из-за рубежа, в частности украинцам, возможности остаться в стране даже после завершения действия разрешительных документов.

Зато сейчас получить польскую визу в Украине невозможно, ведь польские консульские учреждения и визовые центры с середины марта временно не принимают документы в условиях карантинных мероприятий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире