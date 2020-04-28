Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - самые опасные области и города
2020-04-28 10:38 255
По состоянию на данный момент в Украине зафиксировано уже 9410 случаев заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, только за минувшие сутки выявлен и подтвержден 401 новый случай.
Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.
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По данным МОЗ, зафиксировано 239 летальных случая. Чуть менее тысячи инфицированных пациенты выздоровели.
Ситуация с заражением по областям:
- Винницкая область - 406 случаев
- Волынская область - 260 случаев
- Днепропетровская область - 318 случаев
- Донецкая область - 52 случая*
- Житомирская область - 354 случая
- Закарпатская область - 387 случаев
- Запорожская область - 208 случаев
- Ивано-Франковская область - 783 случая
- Кировоградская область - 356 случаев
- г. Киев - 1298 случаев
- Киевская область - 604 случая
- Львовская область - 371 случай
- Луганская область - 32 случая*
- Николаевская область - 116 случаев
- Одесская область - 248 случаев
- Полтавская область - 180 случаев
- Ровенская область - 553 случая
- Сумская область - 95 случаев
- Тернопольская область - 664 случая
- Харьковская область - 221 случай
- Херсонская область - 88 случаев
- Хмельницкая область - 72 случая
- Черновицкая область - 1429 случаев
- Черкасская область - 276 случаев
- Черниговская область - 39 случаев
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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