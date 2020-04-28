Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - самые опасные области и города

2020-04-28 10:38 255

По состоянию на данный момент в Украине зафиксировано уже 9410 случаев заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, только за минувшие сутки выявлен и подтвержден 401 новый случай.

Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

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По данным МОЗ, зафиксировано 239 летальных случая. Чуть менее тысячи инфицированных пациенты выздоровели.

Ситуация с заражением по областям:

Винницкая область - 406 случаев

Волынская область - 260 случаев

Днепропетровская область - 318 случаев

Донецкая область - 52 случая*

Житомирская область - 354 случая

Закарпатская область - 387 случаев

Запорожская область - 208 случаев

Ивано-Франковская область - 783 случая

Кировоградская область - 356 случаев

г. Киев - 1298 случаев

Киевская область - 604 случая

Львовская область - 371 случай

Луганская область - 32 случая *

Николаевская область - 116 случаев

Одесская область - 248 случаев

Полтавская область - 180 случаев

Ровенская область - 553 случая

Сумская область - 95 случаев

Тернопольская область - 664 случая

Харьковская область - 221 случай

Херсонская область - 88 случаев

Хмельницкая область - 72 случая

Черновицкая область - 1429 случаев

Черкасская область - 276 случаев

Черниговская область - 39 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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