Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - самые опасные области и города

2020-04-28 10:38 255
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По состоянию на данный момент в Украине зафиксировано уже 9410 случаев заражения COVID-19. Как сообщает пресс-служба Минздрава, только за минувшие сутки выявлен и подтвержден 401 новый случай.

Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

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По данным МОЗ, зафиксировано 239 летальных случая. Чуть менее тысячи инфицированных пациенты выздоровели.

Ситуация с заражением по областям:

  • Винницкая область - 406 случаев
  • Волынская область - 260 случаев
  • Днепропетровская область - 318 случаев
  • Донецкая область - 52 случая*
  • Житомирская область - 354 случая
  • Закарпатская область - 387 случаев
  • Запорожская область - 208 случаев
  • Ивано-Франковская область - 783 случая
  • Кировоградская область - 356 случаев
  • г. Киев - 1298 случаев
  • Киевская область - 604 случая
  • Львовская область - 371 случай
  • Луганская область - 32 случая*
  • Николаевская область - 116 случаев
  • Одесская область - 248 случаев
  • Полтавская область - 180 случаев
  • Ровенская область - 553 случая
  • Сумская область - 95 случаев
  • Тернопольская область - 664 случая
  • Харьковская область - 221 случай
  • Херсонская область - 88 случаев
  • Хмельницкая область - 72 случая
  • Черновицкая область - 1429 случаев
  • Черкасская область - 276 случаев
  • Черниговская область - 39 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Число зараженных COVID-19 в Украине быстро растет - самые опасные области и города

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