Когда в Украине закончится пандемия китайского коронавируса - точный прогноз ученых

Сингапурские ученые считают, что пандемия коронавируса в Украине может закончиться до 8 июня.
Прогноз для 87 стран, в том числе Украины, опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.
Согласно прогнозу, резкое снижение заболеваемости в Украине ожидается 19 мая. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса.
УЧЕНЫЕ В ШОКЕ: COVID-19 СИЛЬНО СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ДАЖЕ ЗДОРОВЫМ
Созданная SIR-модели учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.
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