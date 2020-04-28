Коронавирус Когда в Украине закончится пандемия китайского коронавируса - точный прогноз ученых

2020-04-29 08:10 414

Сингапурские ученые считают, что пандемия коронавируса в Украине может закончиться до 8 июня.

Прогноз для 87 стран, в том числе Украины, опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.

Согласно прогнозу, резкое снижение заболеваемости в Украине ожидается 19 мая. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса.

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Созданная SIR-модели учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.

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