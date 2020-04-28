Коронавирус Вспышка COVID в военном госпитале: в ВСУ уточнили данные

2020-04-28 21:00 219
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Контрольное тестирование показало, что 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19, получили отрицательные результаты.

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины отрицает вспышку коронавируса среди персонала Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя), сообщается в Facebook командования медсил ВСУ.

Информация о том, что COVID-19 подтвержден у 9 работников госпиталя поступила от Харьковского областного лабораторного центра, но поскольку ни у одного из медиков на момент прохождения теста не было симптомов болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

"Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев", - говорится в сообщении.

По результатам контрольного тестирования, 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19 получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник, 28 апреля, анализ 9 военным медикам провели повторно и отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

"В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми", - отмечается в сообщении Командования медсил ВСУ.

Как сообщалось, в понедельник глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

Сообщалось, что 14 человек были инфицированы, из них 9 врачей и 5 военнослужащих.

Напомним, общее число больных COVID-19 в Вооруженных смлах Украины выросло до 38.

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