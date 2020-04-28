Коронавирус Шмыгаль: Есть три сценария, как жить при пандемии

2020-04-28 21:30 162
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Правительстве призывают ускорить снятие карантинных ограничительных мер. Но власти спешить не намерены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

Карантин в Украине продлили до 11 мая. Но 29 апреля Кабмин рассмотрит вопрос об открытии рынков.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал он в Facebook во вторник, 28 апреля.

По его словам, два сценария жизни в пандемию Украине не подходят.
"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция... Такой сценарий точно не для нас ", - отметил Шмыгаль.

Второй вариант - либеральный и предполагает возвращение к привычной жизни и открытие всех заведений.

"Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - подчеркнул премьер.

"Третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний в которых похожа на ситуацию в Украине", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что постепенное снятие ограничений даст властям возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Отметим, в Минздраве ожидают, что новая вспышка коронавируса может случиться уже через неделю. При этом в ведомстве считают, что Украине удастся избежать пика заболеваемости.

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