Коронавирус В Днепре дома с зараженными коронавирусом пометили специальными объявлениями

2020-04-29 10:12 174

На домах жителей Днепра, госпитализированных с подозрением на коронавирус, появились соответствующие объявления. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра сообщает Радио Свобода в среду, 29 апреля.

Объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

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Также в мэрии говорят, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Напомним, по состоянию на данное время на Днепропетровщине подтвердили более трехсот случаев коронавирусной инфекции.

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