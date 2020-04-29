Коронавирус Швейцария ослабила карантин и планирует открыть границы

2020-05-01 12:13 72

Швейцария вместе с соседствующими с ней странами изучает варианты постепенного открытия границ.

"Во время видеоконференции, в которой приняли участие министры юстиции и внутренних дел государств Шенгенской зоны, был достигнут консенсус относительно намерения постепенно отменить ограничения на путешествия. В то же время не допустить распространения коронавируса должно оставаться приоритетом", - сообщает Xinhua со ссылкой на Федеральный департамент юстиции и правопорядка Швейцарии.

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При этом Федеральный совет Швейцарии на этой неделе должен принять решение, как воплотить "целевое послабление" на границе, то есть постепенно отменять запрет для определенных категорий людей.

Как свидетельствуют данные таможенной службы Швейцарии, с начала марта, когда страна закрыла свои границы почти для всех иностранцев, во въезде в страну отказали 56 тысячам человек.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Швейцарии стабилизируется, и количество новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно уменьшается. Власти уже частично ослабили карантин. В стране начали открываться некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, хозяйственных и садоводческих товаров.

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