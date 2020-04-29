Украина фото Впервые за много лет в реке Южный Буг заметили дельфина

2020-04-29 12:40 267
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В реке Южный Буг возле села Себино Новоодесского района заметили дельфина.

Как сообщили в местном рыбоохранном патруле, прибыв на место после сообщения людей, сотрудники рыбоохраны увидели черноморского афалина, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт.

- Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 километров акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Инспекторы продолжают спасательную операцию, - рассказал начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

Это впервые за много лет дельфин заплыл так далеко в реку. По приблизительным подсчетам он преодолел более 135 километров.

Тянуть дельфина силой, толкать, перетаскивать по направлению к морю нельзя, потому что кожа у дельфинов нежная, густо пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями.

Афалина в течение года можно встретить по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины. В прибрежных зонах и на мелководьях встречаемость относительно выше, особенно в весенний и осенний периоды. Вид занесен в Красную книгу Украины.

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