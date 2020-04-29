Украина видео Полицейские Киева напали на известного журналиста в прямом эфире - ВИДЕО

2020-04-29 14:12 267
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Столичные копы препятствовали работе представителя СМИ. Более того, в лучших традициях домайданных ментов, силовики прямым текстом угрожали журналисты, оскорбляли его. А когда это не подействовало, применили силу.

Известного украинского журналиста Богдана Кутепова, который сегодня работал на митинге под Кабинетом министров, полиция избила и сломала его технику.

Как сообщает Нromadske, журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали покинуть эту территорию. Кутепов пояснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. Зато правоохранители назвали его "клоуном".

Он также спрашивал сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали: "Или забираешь (камеру), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. И с этими словами сломали стабилизатор.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Впоследствии спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал, что не знает об этом инциденте, зато подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

В полиции пояснили, что устанавливают обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственного бюро расследований для принятия процессуального решения.

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