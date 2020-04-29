Коронавирус Польша назвала дату выхода из карантина

2020-04-29 20:00 165
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В среду, 29 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский объявили о послаблении карантина в стране с 4 мая.

Как сообщает польское издание nto.pl, второй этап выхода из карантина, запланированный в Польше на 4 мая предусматривает открытие торговых центров и строительных магазинов по выходным, а также возобновление работы отелей, культурных учреждений и детских садов.

«Мы открываем экономику, но мы не отказываемся от санитарных правил», - заявил Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что, несмотря на послабление карантинных ограничений, поляки должны действовать ответственно, ведь от социальной дисциплины будут зависеть даты последующих этапов разморозки экономики.

О позитивных тенденциях в Польше заявил и министр здравоохранения Лукаш Шумовский. Он отметил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в стране снижается. Сейчас в Польше за день фиксируется больше выздоровевших от коронавируса, чем новых инфицированных.

Сообщается, что с 4 мая в Польше начнут работу:

торговые центры площадью более 2000 кв. м в строгом санитарном режиме (один покупатель на 15 м2 торговой площади). Отмечается, что детские площадки, фитнес-центры и кафе в торговых центрах все еще будут закрыты для посетителей;

отели, но также с ограничением на работу расположенных в них бассейнов, ресторанов, тренажерных залов и других общественных мест;

детские сады и ясли (в небольших группах для работающих родителей) начнут открываться с 6 мая и только с разрешения Главной санитарной инспекции, а также Министерства национального образования и Министерства по делам семьи, труда и социальной политики Польши;

комнаты терапевтической реабилитации за исключением массажных салонов;

учреждения культуры (музеи, библиотеки, галереи);

строительные магазины – по выходным.

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