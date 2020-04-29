Коронавирус В Минрегионе объяснили, в каких общественных местах украинцы должны носить маски

2020-04-29 21:30 66
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В Министерстве развития громад и территорий Украины разъяснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Карантинные мероприятия в части запрета нахождения в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно установлены постановлением Кабмина от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"

Как отмечает ведомство, на законодательном уровне определения термина "общественное место" имеется лишь в законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

Так, согласно абзацу 2 статьи 1 указанного закона, общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

При этом в понимании Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" к общественным местам относятся следующие объекты:

  • лифты и таксофоны;
  • помещения и территории учреждений здравоохранения;
  • помещения и территории учебных заведений;
  • детские площадки;
  • помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • подъезды жилых домов;
  • подземные переходах;
  • транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров
  • помещениях заведениях ресторанного хозяйства;
  • помещения объектов культурного назначения;
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  • стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.
  • помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
  • помещения общежитий;
  • аэропорты и вокзалы.

В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий.

Министерство развития громад и территорий напоминает, что статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, а именно за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" , другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

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