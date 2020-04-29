Коронавирус Врачи из США обнаружили шесть новых симптомов коронавируса

2020-04-29 22:00 372

Врачи из США в рамках исследования смогли обнаружить сразу шесть новых симптомов коронавируса. Выводы сделаны по итогам изучения историй болезни более чем 20 тысяч умерших пациентов на территории Великобритании.

Изначально в CDC рассказали лишь о трех проявлениях COVID-19, а именно лихорадке, кашле и одышке. Согласно результатам проделанной работы, нередко заразившиеся коронавирусом люди сталкиваются с ознобом и сопровождающей его дрожью, у них возникают головные и мышечные боли, возможна потеря обоняния и вкуса, также наблюдаются боли в горле. При этом лишившиеся обоняния пациенты из Ирана отмечают, что происходило это чаще всего внезапно.

Между тем, не так давно сотрудники Йельского университета сумели выявить еще один нетипичный симтом коронавирусной инфекции, который проявляется в покраснении глаз. Однако соответствующий признак, как правило, имеет место в паре с некоторыми другими сигналами организма о недуге.

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