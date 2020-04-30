Коронавирус Сегодня в Украине провели рекордное количество тестов на коронавирус

2020-04-30 11:42 198

За минувшие сутки в Украине проведено рекордное количество исследований на коронавирус методом полимерной цепной реакции – 7 315.

"За предыдущие сутки осуществлено рекордное количество исследований методом ПЦР – 7315", - сообщил сегодня глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Также он отметил, что цель Минздрава – делать как можно больше исследований для того, чтобы контролировать и побороть коронавирусную инфекцию.

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Напомним, в Украине количество инфицированных коронавирусом за сутки увеличилась на 540 человек. По состоянию на 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели.

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