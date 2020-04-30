Коронавирус Шмыгаль готов выпустить заробитчан из Украины, но при одном условии

2020-04-30 19:30 258

В Кабмине выступили с предложением переговоров со странами Европейского Союза, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале, - передает Хвиля.

Так, Шмыгаль сообщил, что провел встречу с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство на срок от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - отметил премьер.

Он добавил, что на сегодня правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Ранее сообщалось о том, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые изъявят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы в свои страны.

Хотя министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает нелогичным разрешить выезд из страны для украинских работников.

По его словам, несмотря на то, что Украина получает запросы на сезонных работников, но, из соображений безопасности и здоровья граждан в ситуации пандемии, Украина приостановила сообщение с другими странами.

При этом, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» заявила о том, что Госавиаслужба Украины запретила ей выполнить рейс в Лондон с украинскими гражданами, у которых были подписаны долгосрочные контракты с зарубежным работодателем.

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