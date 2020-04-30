Национальный банк Украины с 3 июня 2020 введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты
Украинцам разъяснили, что будет с купюрами, нужно ли их менять.
У гривны останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
Новая оборотная монета номиналом 10 гривен в диаметре 23,5 мм, ее вес - 6,4 г. Она заметно больше монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.
Рассчитываться монетами номиналом 10 гривен можно будет с 3 июня 2020 года.
При этом отмечается, что специально обменивать банкноты на монеты не нужно. Они будут находиться в обороте параллельно.
При этом эксперты отмечают, что такой эффект удастся почувствовать только если НБУ сможет справиться с инфляцией.
Также отмечается, что замену банкнот монетами можно считать формой скрытой деноминации: монеты и банкноты в новом формате будут выполнять функции более низких номиналов.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, что реально происходит в Украине