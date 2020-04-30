Украина фото Ввод монеты 10 гривен: Нацбанк объяснил украинцам, что делать со старыми купюрами

2020-04-30 16:45 195

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты

Украинцам разъяснили, что будет с купюрами, нужно ли их менять.

У гривны останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Новая оборотная монета номиналом 10 гривен в диаметре 23,5 мм, ее вес - 6,4 г. Она заметно больше монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Рассчитываться монетами номиналом 10 гривен можно будет с 3 июня 2020 года.

При этом отмечается, что специально обменивать банкноты на монеты не нужно. Они будут находиться в обороте параллельно.

В НБУ ожидают, что замена банкнот низких номиналов на монеты позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше. Монеты могут находиться в обращении около 20-25 лет. А банкноты номиналом 10 гривен нужно менять через года-два.