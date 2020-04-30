Коронавирус США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19, - Bloomberg

2020-04-30 20:00 120
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Цель операции - сократить время на создание вакцины на восемь месяцев

Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, программа получила название "Операция Warp Speed" и должна объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военные разработки, чтобы попытаться сократить время на создание вакцины на целых восемь месяцев.

Во время операции ​​будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных в мире экспериментальных вакцин. Сначала на животных, затем на людях. Лучшие перспективные вакцины пройдут более широкие испытания.

Данный проект обойдется американскому бюджету в миллиарды долларов, сказал один из источников. И это почти наверняка приведет к значительным потерям из-за масштабной вакцинации. Но это также может означать, что вакцина будет доступна для обычных людей уже к концу текущего года, а не к следующему лету.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире разрабатывается не менее 70 вакцин от коронавируса. Издание утверждает, что "Операция Warp Speed" будет эффективнее, поскольку все усилия привлеченных производителей лекарств будут лучше скоординированы.

Ранее сообщалось, что создание вакцины от коронавируса может занять не меньше года, не говоря о массовом ее производстве. Тем не менее, ряд стран уже заявили или об успешных испытаниях вакцин, разрабатываемых их правительствами, или о начале таких исследований.

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