Коронавирус Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

2020-04-30 20:00 126

Польские консульства в Украине уже с понедельника, 4 мая, возобновляют выдачу рабочих виз. Об этом официально сообщает правительство Польши. Напомним, что в марте польские консульства в Украине в связи с пандемией коронавируса временно прекратили работу.

Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок. В связи с этим от 30 апреля заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat, - отметила Польша.

Другие визы пока выдаваться не будут, даже несмотря на наличие актуальной регистрации и всех необходимых документов.

Как уже сообщалось, первые визы украинцы получили в среду, 29 апреля. В связи с пандемией, все делается в электронном виде, поэтому особо ходить никуда не надо.

В свою очередь, украинское правительство заявило, что "руководствуется соображениями безопасности и здоровья своих граждан, поэтому Кабмину массовый вывоз украинцев за границу в разгар пандемии представляется нелогичным", несмотря на просьбы других стран. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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