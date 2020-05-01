Коронавирус COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям

2020-05-01 16:27 114

По состоянию на 1 мая в Украине число зараженных Covid-19 возросло до 10 861. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки количество больных в стране возросло на 455 случаев.

Сколько инфицированных и выздоровевших в областях:

Винницкая обл. — 425 (145 выздоровели)

Волынская обл. — 307 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 364 (63 выздоровели)

Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. — 390 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. — 432 (53 выздоровели)

Запорожская обл. — 260 (61 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 899 (72 выздоровели)

г. Киев — 1 453 (80 выздоровели)

Киевская обл. — 694 (74 выздоровели)

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Кировоградская обл. — 392 (114 выздоровели)

Львовская обл. — 454 (87 выздоровели)

Луганская обл. — 35 (5 выздоровели)

Николаевская обл. — 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. — 296 (17 поправились)

Полтавская обл. — 211 (22 выздоровели)

Ровенская обл. — 658 (62 выздоровели)

Сумская обл. —103 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. — 793 (93 выздоровели)

Харьковская обл. — 274 (26 выздоровели)

Херсонская обл. — 120 (44 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 92 (26 выздоровели)

Черкасская обл. — 296 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1667 (123 выздоровели)

Черниговская обл. — 50 (6 выздоровели)

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