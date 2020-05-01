COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
2020-05-01 16:27 114
По состоянию на 1 мая в Украине число зараженных Covid-19 возросло до 10 861. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки количество больных в стране возросло на 455 случаев.
Сколько инфицированных и выздоровевших в областях:
- Винницкая обл. — 425 (145 выздоровели)
- Волынская обл. — 307 (64 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 364 (63 выздоровели)
- Донецкая обл. — 70 (12 выздоровели)
- Житомирская обл. — 390 (23 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 432 (53 выздоровели)
- Запорожская обл. — 260 (61 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 899 (72 выздоровели)
- г. Киев — 1 453 (80 выздоровели)
- Киевская обл. — 694 (74 выздоровели)
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- Кировоградская обл. — 392 (114 выздоровели)
- Львовская обл. — 454 (87 выздоровели)
- Луганская обл. — 35 (5 выздоровели)
- Николаевская обл. — 126 (6 выздоровели)
- Одесская обл. — 296 (17 поправились)
- Полтавская обл. — 211 (22 выздоровели)
- Ровенская обл. — 658 (62 выздоровели)
- Сумская обл. —103 (62 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 793 (93 выздоровели)
- Харьковская обл. — 274 (26 выздоровели)
- Херсонская обл. — 120 (44 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 92 (26 выздоровели)
- Черкасская обл. — 296 (63 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1667 (123 выздоровели)
- Черниговская обл. — 50 (6 выздоровели)
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