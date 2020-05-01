Коронавирус Когда и как в Украине начнут отменять карантин - в Минздраве назвали точные даты

2020-05-01 21:36 54
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Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать снимать карантинные ограничения, уверены в Минздраве. Однако это будет делаться не одномоментно, а поэтапно, причем не ранее чем завершится череда майских праздников.

"Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация", - заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

При этом чиновник жестко раскритиковал власти Черкасс, которые решили смягчить карантин и открыть ряд заведений, а также возобновить пассажирские перевозки.

"То, что вчера произошло в Черкассах. Я имею в виду решение городской власти открыть много магазинов, торговые центры, все это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей", - сказал министр.

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Также он сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 37 детей и 91 медика. Всего заболели 754 детей и 2154 медицинских работника.

Напомним, ранее глава Минздрава сообщил, что в случае преждевременной отмены карантина в Украине может начаться вторая волна заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в стране проведено 6 942 тестирования методом ПЦР. По последним данным, в Украине 10861 случай коронавируса, 272 из которых летальные, 1413 человек выздоровели.

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