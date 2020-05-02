В Украине за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 возросло на 550 человек, 7 ранее заболевших умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 2 мая.
"За минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал глава Минздрава.
По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11 411 человек.
Случаи заражения коронавирусом по областям:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
г. Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава, среди умерших с коронавирусом преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). На амбулаторном лечении находятся 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников.
В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 2 мая в ЦОЗ поступило 727 сообщений о подозрении на Covid-19, всего с начала пандемии поступило 31043 сообщения о подозрении на коронавирус.
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