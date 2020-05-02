Коронавирус В Украине за сутки число случаев Covid-19 возросло на 550 человек

2020-05-02 10:30 279
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В Украине за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 возросло на 550 человек, 7 ранее заболевших умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 2 мая.

"За минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек. Выздоровели за сутки 85 человек, умерли 7 человек", - сказал глава Минздрава.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 11 411 человек.

Случаи заражения коронавирусом по областям:

Винницкая область - 427 случаев;

Волынская область - 315 случаев

Днепропетровская область - 436 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 393 случая;

Закарпатская область - 496 случаев;

Запорожская область - 267 случаев;

Ивано-Франковская область - 942 случая;

Кировоградская область - 394 случая;

г. Киев - 1494 случая;

Киевская область - 747 случаев;

Львовская область - 465 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 140 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 212 случаев;

Ровенская область - 689 случаев;

Сумская область - 105 случаев;

Тернопольская область - 823 случая;

Харьковская область - 311 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 98 случаев;

Черновицкая область - 1745 случаев;

Черкасская область - 304 случая;

Черниговская область - 51 случай.

 

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава, среди умерших с коронавирусом преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). На амбулаторном лечении находятся 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников.

В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 2 мая в ЦОЗ поступило 727 сообщений о подозрении на Covid-19, всего с начала пандемии поступило 31043 сообщения о подозрении на коронавирус.

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