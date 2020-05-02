Коронавирус Врач, который переболел коронавирусом, назвал новый симптом болезни

2020-05-02 12:30 471

У части пациентов больницы в подмосковной Коммунарке, где содержатся многие заболевшие из столицы России, обнаружили высыпания на руках и животе.

Об этом заявил главврач больницы Денис Проценко, передает радио "Говорит Москва".

По словам Проценко, высыпания наблюдаются у большинства инфицированных.

Выступая на онлайн-встрече, организованной Российским еврейским конгрессом, Проценко также заявил о важности соблюдения самоизоляции во время майских праздников и предупредил россиян о возможности "взрыва заболеваемости".

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