Мир Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

2020-05-02 13:00 324
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Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней. Об этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации, Ким Чен Ын приехал на открытие завода по производству удобрений в город Сунчхон.

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметило ЦТАК.

Последний раз северокорейского лидера видели 12 апреля. После этого появились слухи о том, что Ким Чен Ын перенес операцию.

Также не обошли стороной слухи о возможной смерти лидера КНДР после того, как 38-летний вождь не появился на главном северокорейском празднике - дне рождения основателя КНДР и его собственного деда Ким Ир Сена.

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