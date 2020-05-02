Мир Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

2020-05-02 13:00 324

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней. Об этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации, Ким Чен Ын приехал на открытие завода по производству удобрений в город Сунчхон.

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметило ЦТАК.

Последний раз северокорейского лидера видели 12 апреля. После этого появились слухи о том, что Ким Чен Ын перенес операцию.

Также не обошли стороной слухи о возможной смерти лидера КНДР после того, как 38-летний вождь не появился на главном северокорейском празднике - дне рождения основателя КНДР и его собственного деда Ким Ир Сена.