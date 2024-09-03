Курьезы Бункерный диктатор расплатился за ракеты с Ким Чен Ыном лошадьми

2024-09-03 11:33

Птн отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак в качестве частичной оплаты за артиллерийские снаряды для войны против Украины. Об этом сообщает The Times.

Так, согласно сообщению ветеринарной службы Приморского края, имеющего железнодорожное сообщение с Северной Кореей, в минувшее воскресенье через узкую сухопутную границу было перевезено 24 лошади - 19 жеребцов и пять кобыл.

"Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из московии, что стало новым признаком растущего сближения между северокорейским лидером и бункерным", - пишет издание.

Орловские рысаки известны как любимая порода Кима, именно на таких лошадях он предстает на пропагандистских изображениях, распространяемых режимом КНДР.

"Тридцать лошадей этой породы также были отправлены в Пхеньян в 2022 году", - напоминает издание.

При этом, южнокорейские СМИ подчеркнули, что новая партия лошадей является "частью оплаты за северокорейские артиллерийские снаряды, отправленные российским военным для использования против Украины".

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