Коронавирус Курс валют развернется сразу после выходных, "майские" ударили по доллару: чего ждать украинцам

2020-05-02 11:30 537
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Курс валют в Украине 2 мая неожиданно застынет, однако в скором времени произойдет резкий поворот

Прогноз Национального банка Украины.

Так, сегодня сто долларов обойдутся вам в 2697,14 грн. Однако уже в понедельник их стоимость обвалится до 2695,92 грн (-1,22).

Точно также затаится и курс евро: сегодня он будет торговаться по 2924,24 грн. А уже в понедельник ждите обвала до 2929,39 (+5,15).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что в последний банковский день доллар торговался по 2697,36 грн.

Ранее мы писали о том, что курс доллара к гривне за прошедшую неделю на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправлено. Об том чего ожидать украинцам далее, рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного «зеленого» в банках за неделю изменились с 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--).

 В ожидании заключения новой сделки с МВФ курс доллара практически замер на отметках чуть выше 27 грн.

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