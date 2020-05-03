Коронавирус В России за сутки выявили свыше 10,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

2020-05-03 12:30 228
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В России за прошедшие сутки выявили 10633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Всего заболевание обнаружили почти у 135 тысяч человек.

По официальным данным, за сутки от коронавируса скончались 58 человек, а общее число жертв возросло до 1280.

Как говорится в официальном заявление штаба, чуть больше половины людей, у которых выявили заболевание, не испытывают никаких клинических симптомов.

За последнюю неделю рост количества выявленных случаев ежедневно увеличивается. Так, 30 апреля говорилось о семи тысячах новых случаев, 1 мая о почти 8 тысячах новых заражений, 2 мая их количество превысило отметку в девять тысяч.

В то же время врачи в разных областях страны рассказывают о нехватке оборудования и средств личной защиты, из-за чего растет количество заболевших медиков. Некоторые больницы из-за вспышек коронавируса были вынуждены закрыться на карантин вместе с пациентами, чтобы остановить распространение болезни.

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