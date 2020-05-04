Коронавирус Стало известно, когда США выпустит эффективную вакцину от коронавируса

2020-05-04 08:12 60
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Президент CША Дональд Трамп заявил, что американские специалисты создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. 

"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", - сказал американский лидер. "Мы активно работаем над этим", - сообщил Трамп, передает Fox News.

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При этом лидер США подчеркнул, что не обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых будут испытывать вещества, поскольку “они знали, на что шли”.

Всего в мире сегодня насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, из них восемь находятся на стадии клинических исследований с участием человека.

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