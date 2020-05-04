Коронавирус Сегодня в Евросоюзе начали отменять карантинные меры - что уже разрешено

2020-05-04 13:44 231

Уже сегодня некоторые страны ЕС начинают смягчать или отменять ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Так, в Сербии с понедельника открываются кафе и рестораны, а также начинает работать общественный транспорт.

В Испании возобновит работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторонам, которые готовят еду на вынос.

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В Италии разрешается работа баров и ресторанов навынос, возобновляются промышленное производство и строительство, могут по решению местных властей быть открыты парки и спортивные секции.

Бельгия разрешает работу компаний, которые не связаны с массовым взаимодействием с клиентами.

В Греции снимается большая часть ограничений на передвижение и открываются некоторые магазины. На Кипре начинают работать туристические агентства, большинство магазинов, молитвы в храмах (но не более 10 человек) и будут ослаблены ограничения по передвижению.

Вместе с тем в Польше заработают отели и торговые центры при условии ограниченного числа посетителей.

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