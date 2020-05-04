Коронавирус В Китае за сутки всего три случая заражения коронавирусом - все "импортные"

2020-05-04 15:46 129
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В Китае сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Все ввезены из-за рубежа: два - в Шанхае, один - в провинции Шаньдун, заявили в Госкомздраве КНР.

Как сообщает Reuters, на китайских территориях вне материковой части зафиксированы четыре новых случаев заражения, все - на Тайване.

Комиссия также сообщила о 13 новых бессимптомных случаях за прошедшие сутки, что на один больше, чем в предыдущий день.

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С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 880 случаев заражения, из них 1 675 - ввезенных из-за границы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

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