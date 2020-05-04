Коронавирус Отмена карантина в Италии: запреты частично сняли, но штрафы и контроль не отменены

2020-05-05 08:39 333

Как сообщает агентство ANSA, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран ЕС - Италия выходит из жесткой фазы карантина. Сегодня 4,4 млн итальянцев возвращаются на работу после первого ослабления карантина. В стране возобновляется работа производств, строительных компаний. Также итальянцам разрешено передвигаться по регионам для посещения родственников.

В то же время встречи с родными могут происходить при соблюдении мер индивидуальной защиты – наличии масок и соблюдении дистанции. Жителям регионов нельзя передвигаться в другие муниципалитеты, рабочие поездки разрешены.

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"Но уже разрешено передвижение по региону, по области, и поэтому вчера уже много людей ходили на прогулки. Прогулки позволили, бегать, спортом заниматься, рестораны и бары будут открыты после 18 мая, будет еще введен один закон, которым будут уже обозначены конкретные даты открытия ресторанов, баров и парикмахерских также, парикмахерские еще закрыты", - рассказала в эфире ТВ Жанна Химуля, украинка, которая живет в Италии.

Сегодня в Италии открылись бары и рестораны для обслуживания навынос. Употреблять пищу разрешено только дома или в офисе. При этом люди придерживаются правил, так как в городах жесткий контроль. Соблюдение оставшихся норм карантина на улицах строго контролирует полиция. К нарушителям пощады нет, им тут же выписывают огромныве штрафы.

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