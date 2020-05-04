Коронавирус Кличко раскрыл карты - когда Киев реально начнет выходить из карантина

2020-05-05 13:15 90
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В Киеве планируют начать поэтапный выход из карантина с 12 мая с учетом эпидситуации.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, ради безопасности людей должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений.

Мэр отметил, что Киев первый этап такого плана обнародовал.

"Все устали от карантина, и всем хочется на волю. Но нельзя пренебрегать безопасностью и своим здоровьем. К тому же в ситуации, когда мир ожидает вторую волну вируса осенью. Поверьте: я каждый день просыпаюсь с тревогой за то, справится ли город с этим вызовом?

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Выдержат ли наши больницы, хватит ли врачей в критической ситуации?

Выстоит ли экономика столицы? Сколько объектов из тех, что планировали, мы завершим в этом году?

Как будут жить киевляне и как будет развиваться город?

Потому что я понимаю свою ответственность за то, что происходит в столице. И делаю все, чтобы не допустить вспышки болезни. И я убежден, совместными слаженными действиями и сознательным отношением к ситуации мы ее преодолеем", - сказал Кличко.

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