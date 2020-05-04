Украина Как изменится курс доллара в Украине: прогноз эксперта

2020-05-04 18:00 348
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Финансовый аналитик объяснил, что будет с американской валютой в ближайшее время

За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%. Так, официальный курс НБУ снизился с 27,14 грн до 26,96 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 27,07/27,11 до 26,96/26,99 грн, средние курсы наличного доллара в банках – с 27,05/27,38 до 26,88/27,19 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"В ближайшее время "американец" останется вблизи отметки 27 грн, с умеренной тенденцией к снижению и стабилизацией чуть ниже этого круглого уровня. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/27,0 грн", – считает эксперт.

Напомним, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время курс будет колебаться в более узком коридоре – 26,9-27 гривни за доллар.

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