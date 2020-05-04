Коронавирус Россию обвинили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Британии

2020-05-04 22:00 171

Британия обвинила Россию и Иран в кибератаках, чтобы заполучить данные о британских вакцинах от коронавируса и тестах. Об этом сообщает Daily Mail.

Эти две страны обвинили в том, что они взламывают сети университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса.

В частности, британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок издал директиву, позволяющую разведке "бороться с иностранными шпионами" в сфере здравоохранения.

Напомним, Служба безопасности Украины в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от коронавируса COVID-19. Все 193 страны Генассамблеи ООН проголосовали за призыв не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса. Резолюция также предполагается общедоступность лекарств и защитных средств от COVID-19.

Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.

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