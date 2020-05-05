Коронавирус В Минздраве уверяют, что продление карантина помогло избежать ста тысяч смертей

2020-05-05 10:38 246
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Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко пояснил решение правительства продлить в Украине карантин до 22 мая.

Как он заявил в эфире Свободы слова на ICTV, если бы карантин отменили с 11 мая, жертв инфекции могло бы быть до ста тысяч человек.

"Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью из карантина, поскольку имеем несколько прогнозов. Согласно одному из них, если отменить все ограничения 11 мая, то можно получить до 100 тысяч летальных случаев", – заявил Ляшко.

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По его словам, в Минздраве решили постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами.

"Потери экономики от двух-трех месяцев пребывания страны на карантине нельзя сравнить с потерями человеческих жизней, которые могут быть в стране в случае, если правительство не будет реагировать", - добавил санврач.

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