Коронавирус 22 мая - не последняя дата! Карантин в Украине снова продлят до...

2020-05-05 11:42 354
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Карантин в связи с пандемией коронавируса в Украине, вероятно, продлят и после 22 мая. 

"Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", - сообщил в эфире Украинского радио премьер-министр  Денис Шмыгаль.

При этом правительство пока не видит возможностей открыть междугородный транспорт.

"Городской транспорт будет ходить в тех режимах, которые ходил, а мэры принимать решение об увеличении количества транспорта и изменения его графике работы", - добавил Шмыгаль.

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По его словам, открытие метро для отдельных категорий пассажиров планируется на третьем этапе выхода из карантина, а для всех - на четвертом.

Также Шмыгаль также напомнил, что с 11 мая будет применяться адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о внедрении усиленных мер в рамках отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений.

Напомним, неа вчерашнем заседании Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая, при этом будет смягчен ряд ограничительных мер.

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