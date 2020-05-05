По итогам пересмотра медреформы еще ряд медицинских услуг станет бесплатным для украинцев
Об этом сообщается в новой публикации на странице Минздрава в Фейсбук.
Так, с 1 июня Государственная программа медицинских гарантий предоставит дополнительное финансирование на пакеты определенных медицинских услуг. Такое решение было принято в рамках пересмотра медицинской реформы.
«Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен», - сообщается в публикации.
Таким образом, с 1 июня для украинцев станут бесплатными такие пакеты медицинских услуг:
Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде не может быть допущен в Украине. По его словам, была создана рабочая группа ведущих врачей, которая вместе с руководством МОЗ проанализировали медицинскую реформу.
"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. Почти тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - предупредил глава государства.
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