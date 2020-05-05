Коронавирус Минздрав объявил новый список бесплатных медуслуг: за что украинцам больше не надо платить

2020-05-05 18:30 246
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По итогам пересмотра медреформы еще ряд медицинских услуг станет бесплатным для украинцев

Об этом сообщается в новой публикации на странице Минздрава в Фейсбук.

Так, с 1 июня Государственная программа медицинских гарантий предоставит дополнительное финансирование на пакеты определенных медицинских услуг. Такое решение было принято в рамках пересмотра медицинской реформы.

«Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен», - сообщается в публикации.

Таким образом, с 1 июня для украинцев станут бесплатными такие пакеты медицинских услуг:

  • первичная медицинская помощь
  • четыре пакета для лечения COVID-19
  • экстренная медицинская помощь
  • острый инфаркт миокарда
  • острый мозговой инсульт в стационарных условиях.

 

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде не может быть допущен в Украине. По его словам, была создана рабочая группа ведущих врачей, которая вместе с руководством МОЗ проанализировали медицинскую реформу.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы. Почти тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - предупредил глава государства.

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