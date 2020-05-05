Коронавирус Коронавирус атаковал Европу еще в декабре: врачи нашли сенсационное доказательство

2020-05-05 19:30 582
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Во Франции сделали важное заявление о появлении коронавируса в стране, отметив, что COVID-19 появился еще в декабре 2019 года.

Об этом сообщает CNN.

Так, медицинские работники больницы в пригороде Сен-Дени утверждают, что нашли пациента, который заболел в конце декабря и у него подтвердился коронавирус.

"COVID-19 уже распространялся во Франции в конце декабря 2019 года, за месяц до официальных первых случаев в стране", - рассказали в больнице.

Отмечается, что медики больницы решили проверить записи пациентов, которые болели гриппоподобными заболеваниями и имели соответствующие симптомы в период со 2 декабря до 16 января, чтобы выяснить, распространялся ли вирус в стране незамеченным раньше, чем об этом официально заявили 24 января.

Таким образом, врачи обнаружили людей, у которых впоследствии не был диагностирован грипп. После чего они повторно проверили образцы их анализов, что хранились в морозильной камере, на наличие коронавируса и один образец оказался положительным.

"Один образец, взятый у 42-летнего мужчины, который родился в Алжире и много лет жил во Франции и работал продавцом рыбы, оказался положительным", - написала команда больницы в Международном журнале противомикробных препаратов. Также известно, что мужчина не был в Китае.

По их информации, его последней поездкой было путешествие в Алжир в августе 2019 года. Врачи также подчеркнули, что никто из его семьи не заразились, а это свидетельствует о том, что во Франции коронавирус появился на месяц раньше, чем об этом сообщили, и он не был завезен из Китая.

Стоит отметить, что в Европе о первых случаях коронавируса начали говорить лишь в конце января 2020 года. В частности, во Франции об этом сказали 24 января.

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