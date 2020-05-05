Коронавирус У Зеленского анонсировали дату открытия метро

2020-05-05 21:00 405

Метро в Украине и Киеве откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Если же все пойдет по плану правительства, то карантинные ограничения будут снимать поочередно, в том числе транспортные. Но это будет не так скоро – не ранее, чем через 3-4 недели.

Последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле. До этого момента вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный ложится на плечи бизнеса.

Следует отметить, что метро не работает в Украине и Киеве с начала карантина из-за коронавирусной инфекции.

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