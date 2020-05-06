Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине уже в 4 раза больше, чем могут принять больницы - ситуация по областям

2020-05-06 11:12 1125

Общее число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 13 184. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки количество заболевших выросло на 487 случаев.

Зафиксировано 327 летальных случаев. При этом 2097 пациентов уже выздоровели.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных. Такая нагрузка на больницы является максимальной. Сегодня, увы, этот полказатель превышен уже почти в четыре раза.

Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Какова ситуация с заражением коронавирусом в регионах:

Винницкая область - 472 случая

Волынская область - 359 случаев

Днепропетровская область - 568 случаев

Донецкая область - 85 случаев

Житомирская область - 456 случаев

Закарпатская область - 572 случая

Запорожская область - 298 случаев

Ивано-Франковская область - 1037 случаев

Кировоградская область - 402 случая

г. Киев - 1651 случай

Киевская область - 891 случай

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Львовская область - 553 случая

Луганская область - 42 случая

Николаевская область - 165 случаев

Одесская область - 505 случаев

Полтавская область - 232 случая

Ровенская область - 787 случаев

Сумская область - 130 случаев

Тернопольская область - 935 случаев

Харьковская область - 403 случая

Херсонская область - 143 случая

Хмельницкая область - 134 случая

Черновицкая область - 1985 случаев

Черкасская область - 314 случаев

Черниговская область - 65 случаев

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