Число зараженных COVID-19 в Украине уже в 4 раза больше, чем могут принять больницы - ситуация по областям
2020-05-06 11:12 1125
Общее число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 13 184. Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки количество заболевших выросло на 487 случаев.
Зафиксировано 327 летальных случаев. При этом 2097 пациентов уже выздоровели.
Напомним, ранее замминистра здравоохранения и главный санврач страны заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных. Такая нагрузка на больницы является максимальной. Сегодня, увы, этот полказатель превышен уже почти в четыре раза.
Лидирует с большим отрывом по числу заражений Черновицкая область. Далее идет город Киев, Киевская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.
Какова ситуация с заражением коронавирусом в регионах:
- Винницкая область - 472 случая
- Волынская область - 359 случаев
- Днепропетровская область - 568 случаев
- Донецкая область - 85 случаев
- Житомирская область - 456 случаев
- Закарпатская область - 572 случая
- Запорожская область - 298 случаев
- Ивано-Франковская область - 1037 случаев
- Кировоградская область - 402 случая
- г. Киев - 1651 случай
- Киевская область - 891 случай
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- Львовская область - 553 случая
- Луганская область - 42 случая
- Николаевская область - 165 случаев
- Одесская область - 505 случаев
- Полтавская область - 232 случая
- Ровенская область - 787 случаев
- Сумская область - 130 случаев
- Тернопольская область - 935 случаев
- Харьковская область - 403 случая
- Херсонская область - 143 случая
- Хмельницкая область - 134 случая
- Черновицкая область - 1985 случаев
- Черкасская область - 314 случаев
- Черниговская область - 65 случаев
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