Коронавирус Общественный транспорт в Украине запустят после 11 мая - как изменится карантин

2020-05-06 13:42 306

Одно из самых ожидаемых послаблений, которого ждут украинцы - это открытие транспорта. Как стало известно сегодня, Кабмин Шмыгаля уже принял волевое решение по этому вопросу. Когда, на каких условиях и как именно начнет работать общественный транспорт в стране, читайте ниже.

С 11 мая Украина ослабляет ограничительные меры. Невзирая на то, что карантин официально продлен до 22 мая, уже в следующий понедельник откроются непродовольственные магазины, летние площадки ресторанов, скверы и парки, больницы и стоматологические кабинеты. Правда, произойдет это не везде. Наиболее зараженные регионы, в число которых скорее всего войдет и Киев, могут остаться без существенных послаблений режима карантина.

В регионах, где пандемическая ситуация позволяет, общественный транспорт разрешено выпускать на маршруты уже с 11 мая. Правда, пока только в так называемом адаптивном режиме. Кабинет министров увеливает количество мест в общественном транспорта в рамках адаптивного карантина.

"Со стороны Кабмина и Минздрав все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы. Но все мы понимаем, что количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться к работе", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом обязательным условием по прежнему будет ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Проще говоря, запрещено собирать в одном месте большое количекство народа.

"Общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность в каждом городе и за работу общественного транспорта", - заявил Шмыгаль.

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О том, что транспорт начнет ходить еще до официального завершения карантина (22 мая) сообщает и столичный мэр Виталий Кличко.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, в конце апреля Кабмин опубликовал свой план по выходу из карантина. Он состоит из пяти этапов. Первые шаги по открытию пассажирских перевозок там намечены только на третий этап.

Он наступает, если десять дней подряд количество выздоровевших вдвое или более превышает число новых случаев заболевания. А больницы заполнены пациентами с covid-19 менее, чем на 10%.

Тогда власть согласна запустить междугороднее сообщение в рамках областей и открыть для спецперевозок метро.

Пока до всего этого далеко — новых заболевших у нас 400-500 в день, а выздоровевших — по 50-100 человек.

Еще дальше до четвертого этапа, когда запускается без ограничений метро и весь наземный транспорт. Там число ежедневных случаев должно быть не более 5 на регион.

Метро в Украине, в том числе и столичную подземку, планируют открывать в два этапа: сначала для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями, а затем для других пассажиров. Работать в обычном режиме метрополитен начнет на предпоследнем этапе ослабления карантина.

Ранее главный санврач и дамминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости по-прежнему опасен, снижения притока больных нет, хотя это число и не растет. Фактически получается, что пик уже пройден и Украина вышла на уровень “плато”. А это дает все основания полагать, что строгие карантинные меры с каждой неделей будуть ослаблять, вплоть до полнойц отмены карантина. Правда, о точных сроках пока в Минздраве судить не берутся.

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