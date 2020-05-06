Коронавирус В Минздраве объяснили, как будут работать магазины с 11 мая

2020-05-06 17:00 339
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В рамках ослабления карантина в Украине откроются не только продуктовые магазины, но и точки, торгующие непродовольственными товарами.

В Украине с 11 мая начнут работу не только продуктовые магазины, но и магазины непродовольственных товаров. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко в среду, 6 мая.

Правда, снятие запрета на работу коснется только тех торговых точек, которые находятся в отдельных зданиях, а не, например, в ТРЦ.

Непродуктовые магазины должны соблюдать следующие требования:

  • В магазине может одновременно находиться на больше одного человека на каждые 10 кв. м зала обслуживания. Обязательно, чтобы они придерживались социальной дистанции.
  • Покупателей можно пускать в магазин только в масках или респираторах. Сотрудники, помимо этого, обязаны использовать и одноразовые перчатки.
  • Всем сотрудникам нужно проверять температуру перед началом работы. Нельзя допускать к работе тех, у кого температура выше, чем 37,2 градуса, или есть симптомы респираторных заболеваний. Контактные градусники при этом нужно тщательно дезинфицировать.
  • На входе в магазин должно быть оборудовано место для дезинфекции рук с использованием средства, которое соответствует требованиям МОЗ.

Владелец магазина должен обеспечить:

  • пятидневный запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств для сотрудников;
  • оборудование умывальников с мылом и условия для обработки рук антисептиками;
  • информирование клиентов о правилах обслуживания;
  • маркировку для нахождения в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;
  • влажную уборку с моющими средствами и дезинфекцией, а также проветривание не реже, чем каждые 2 часа, перед открытием и после закрытия магазина;
  • отстранение от работы сотрудников, которые входят в группу риска – старше 60 лет или страдают хроническими болезнями, подавляющими иммунитет.

При этом сотрудники обязаны:

  • мыть руки с жидким мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками не реже, чем каждые три часа, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;
  • прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
  • не трогать лицо руками;
  • не контактировать с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ;
  • самоизолироваться а случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Такие же требования выдвигаются и к прачечным, химчисткам, мастерским по ремонту обуви и одежды, которым также разрешат возобновить работу.

Напомним, что ранее отелям предложили правила работы в карантин. Условия для безопасной работы гостиниц в период пандемии COVID-19 разработали профильные ассоциации.

Также были обнародованы условия для посещения парков. С 11 мая украинцы смогут посещать парки и зоны отдыха, однако часть ограничений при этом остается.

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