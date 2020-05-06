В Минздраве объяснили, как будут работать магазины с 11 мая
2020-05-06 17:00 339
В рамках ослабления карантина в Украине откроются не только продуктовые магазины, но и точки, торгующие непродовольственными товарами.
В Украине с 11 мая начнут работу не только продуктовые магазины, но и магазины непродовольственных товаров. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко в среду, 6 мая.
Правда, снятие запрета на работу коснется только тех торговых точек, которые находятся в отдельных зданиях, а не, например, в ТРЦ.
Непродуктовые магазины должны соблюдать следующие требования:
- В магазине может одновременно находиться на больше одного человека на каждые 10 кв. м зала обслуживания. Обязательно, чтобы они придерживались социальной дистанции.
- Покупателей можно пускать в магазин только в масках или респираторах. Сотрудники, помимо этого, обязаны использовать и одноразовые перчатки.
- Всем сотрудникам нужно проверять температуру перед началом работы. Нельзя допускать к работе тех, у кого температура выше, чем 37,2 градуса, или есть симптомы респираторных заболеваний. Контактные градусники при этом нужно тщательно дезинфицировать.
- На входе в магазин должно быть оборудовано место для дезинфекции рук с использованием средства, которое соответствует требованиям МОЗ.
Владелец магазина должен обеспечить:
- пятидневный запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств для сотрудников;
- оборудование умывальников с мылом и условия для обработки рук антисептиками;
- информирование клиентов о правилах обслуживания;
- маркировку для нахождения в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;
- влажную уборку с моющими средствами и дезинфекцией, а также проветривание не реже, чем каждые 2 часа, перед открытием и после закрытия магазина;
- отстранение от работы сотрудников, которые входят в группу риска – старше 60 лет или страдают хроническими болезнями, подавляющими иммунитет.
При этом сотрудники обязаны:
- мыть руки с жидким мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками не реже, чем каждые три часа, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;
- прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
- не трогать лицо руками;
- не контактировать с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ;
- самоизолироваться а случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.
Такие же требования выдвигаются и к прачечным, химчисткам, мастерским по ремонту обуви и одежды, которым также разрешат возобновить работу.
Напомним, что ранее отелям предложили правила работы в карантин. Условия для безопасной работы гостиниц в период пандемии COVID-19 разработали профильные ассоциации.
Также были обнародованы условия для посещения парков. С 11 мая украинцы смогут посещать парки и зоны отдыха, однако часть ограничений при этом остается.
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