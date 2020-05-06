Коронавирус Украинцам рассказали, как изменится курс доллара после отмены карантина

2020-05-06 21:00 129

Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом после выхода страны из карантина

Выход Украины из карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 не отразится на курсе гривны к доллару США.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на аналитика Альпари Вадима Иосуба.

По мнению эксперта, последствиями отмены карантинных ограничений станут увеличение потребления и импорта. При этом он отметил, что рост "не произойдет в один момент" и показатель потребления большого количества импортных групп будет меньшим, чем в прошлые месяцы, так как "многие будут экономить".

Иосуб предполагает, что основное влияние на рынок валют окажет не отмена карантина, а транш Международного валютного фонда, а также активность Министерства финансов на аукционах облигациях внутреннего государственного займа.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые аналитики предупредили украинцев о скором повышении курса гривны к доллару.

Так, по мнению представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, инфляционный тренд в Украине сохраняется и рост спроса на валюту может начаться как раз после выхода страны из карантина из-за пандемии коронавируса.

Аналитик из Forex club Андрей Шевчишин предположил, что неделя перед 9 мая станет последней перед повышением курса.

"Те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают", — сказал он.

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