Коронавирус Глава МИД попал в ДТП с участием такси - погиб водитель

2020-05-07 14:45 69
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек попал в ДТП - такси, в котором он ехал, врезалось в другую машину, в результате чего скончался водитель. 

"Министр иностранных дел Томаш Петржичек попал в автомобильную аварию в среду вечером", - Об сообщает Blesk.cz.

Такси врезалось в припаркованный автомобиль и после этого таксист потерял сознание. Правоохранителям и спасателям, прибывшим на вызов, не удалось привести водителя в чувство. Теперь полиция будет выяснять, произошел ли у мужчины сердечный приступ еще до аварии.

При этом, по словам Петршичека, он не пострадал во время ДТП и не получил травм. Также полиция Чехии сообщила в Twitter, что глава МИД находился в момент ДТП без охраны. Напомним, 38-летний социал-демократ Петржичек возглавляет внешнеполитическое ведомство Чехии с 2018 года.

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