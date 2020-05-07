Коронавирус Китай победил COVID, в стране больше нет регионов с высоким уровнем угрозы

2020-05-08 14:17 201
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В трех последних городах провинции Хэйлунцзян уровень коронавирусной угрозы понижен до незначительного, сообщает Центральное телевидение КНР.

Оба новых заболевших, которые выявлены за прошлые сутки, прибыли из-за рубежа. Всего в больницах страны насчитывается 295 человек с диагнозом COVID-19, из них 23 в тяжелом состоянии.

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По состоянию на сегодня в Китае больше нет регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. Также до незначительной понижена степень эпидемриска в районе Линькоу города Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян.

Это был последний регион с наиболее высоким уровнем угрозы. Ранее в Хэйлунцзяне был понижен риск эпидемиологической опасности в городах Суйфэньхэ и Харбин.

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