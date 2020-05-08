Коронавирус COVID-19 захватывает Украину: число зараженных уже в четыре раза больше, чем могут принять больницы

2020-05-08 12:41 1047

В Украине зафиксировано 14 195 уже случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Минздрава. За последние сутки выявлено 504 новых случая.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, по состоянию на 8 мая имеем уже более 14 тыс. больных китайским коронавирусом. Если на длинные майские выходные украинцы, как и на Пасху, массово будут нарушать карантин, есть большая веротяность того, что через две недели число зараженных взлетит до 20-25 тысяч.

Ситуация с инфекцией коронавируса по областям страны:

Винницкая область - 514 случаев

Волынская область - 424 случая

Днепропетровская область - 652 случая

Донецкая область - 91 случай *

Житомирская область - 480 случаев

Закарпатская область - 644 случая

Запорожская область - 312 случаев

Ивано-Франковская область - 1078 случаев

Кировоградская область - 408 случаев

г. Киев - 1721 случай

Киевская область - 935 случаев

Львовская область - 660 случаев

Луганская область - 42 случая*

Николаевская область - 179 случаев

Одесская область - 583 случая

Полтавская область - 239 случаев

Ровенская область - 855 случаев

Сумская область - 147 случаев

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Тернопольская область - 959 случаев

Харьковская область - 478 случаев

Херсонская область - 149 случаев

Хмельницкая область - 148 случаев

Черновицкая область - 2097 случаев

Черкасская область - 331 случай

Черниговская область - 69 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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