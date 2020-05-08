COVID-19 захватывает Украину: число зараженных уже в четыре раза больше, чем могут принять больницы

В Украине зафиксировано 14 195 уже случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Минздрава. За последние сутки выявлено 504 новых случая.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.
Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, по состоянию на 8 мая имеем уже более 14 тыс. больных китайским коронавирусом. Если на длинные майские выходные украинцы, как и на Пасху, массово будут нарушать карантин, есть большая веротяность того, что через две недели число зараженных взлетит до 20-25 тысяч.
Ситуация с инфекцией коронавируса по областям страны:
РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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