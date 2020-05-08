Коронавирус COVID-19 захватывает Украину: число зараженных уже в четыре раза больше, чем могут принять больницы

2020-05-08 12:41 1047
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В Украине зафиксировано 14 195 уже случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Минздрава. За последние сутки выявлено 504 новых случая.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко заявлял, что медсистема Украины может принять одновренменно максимум 3,5 тысячи зараженных.

Такая нагрузка на больницы будет максимальной. Увы, по состоянию на 8 мая имеем уже более 14 тыс. больных китайским коронавирусом. Если на длинные майские выходные украинцы, как и на Пасху, массово будут нарушать карантин, есть большая веротяность того, что через две недели число зараженных взлетит до 20-25 тысяч.

Ситуация с  инфекцией коронавируса по областям страны:

  • Винницкая область - 514 случаев
  • Волынская область - 424 случая
  • Днепропетровская область - 652 случая
  • Донецкая область - 91 случай*
  • Житомирская область - 480 случаев
  • Закарпатская область - 644 случая
  • Запорожская область - 312 случаев
  • Ивано-Франковская область - 1078 случаев
  • Кировоградская область - 408 случаев
  • г. Киев - 1721 случай
  • Киевская область - 935 случаев
  • Львовская область - 660 случаев
  • Луганская область - 42 случая*
  • Николаевская область - 179 случаев
  • Одесская область - 583 случая
  • Полтавская область - 239 случаев
  • Ровенская область - 855 случаев
  • Сумская область - 147 случаев

РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

  • Тернопольская область - 959 случаев
  • Харьковская область - 478 случаев
  • Херсонская область - 149 случаев
  • Хмельницкая область - 148 случаев
  • Черновицкая область - 2097 случаев
  • Черкасская область - 331 случай
  • Черниговская область - 69 случаев

 *Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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