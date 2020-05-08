Коронавирус Названо число пациентов с рецидивами коронавируса

2020-05-09 00:04 294

У части выздоровевших пациентов со временем тесты снова дают положительный результат, но ученые пока не знают причин.

Около 5-15% выздоровевших от COVID-19 затем снова сдают положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 8 мая.

Директор кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Вонг Гичен заявил, что в некоторых частях Китая таких случаев меньше, чем 1%. При этом у большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов.

В связи с этим ученым нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления.

Отмечается, что в Китае растет страх перед повторным заражением пациентов, так как сейчас никто не понимает, почему это происходит. Не исключено, что все дело в изменчивости самих тестов.

Напомним, что ранее ученые назвали возможную причину тяжелых случаев COVID-19 у молодых. Причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации. Предполагается, что они никак не проявляют себя до заражения COVID-19.

Также сообщалось, что у коронавируса выявили 200 мутаций, связанных с адаптацией к человеку. В геноме SARS-CoV-2 многократно возникали независимые мутации, которые свидетельствуют, что он продолжает приспосабливаться к жизни в организме человека.

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